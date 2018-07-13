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Более 300 нелегальных легковых такси оштрафовано в столице в январе-июне
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Более 300 нелегальных легковых такси оштрафовано в столице в январе-июне 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Более 300 нелегальных легковых такси оштрафовано в столице за январь-июнь 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
«За I полугодие 2018 г. в столице было оштрафовано 305 нелегальных легковых такси, на них были составлены протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ. На сегодняшний день количество нелегальных такси в Москве составляет не более 10% от общего числа такси, и мы продолжаем активно бороться с ними», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что за аналогичный период прошлого года было оштрафовано 1 тыс. 328 нелегальных такси. По словам собеседника, в I полугодии 2018 г. было изъято 124 нелегальных такси, а за аналогичный период 2017 г. — 688 транспортных средств.
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