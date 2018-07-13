В Севастополе инспектор ДПС остановил на ходу неуправляемый автобус

На перекрестке улиц Хрусталева и Промышленной в Севастополе в середине недели произошел инцидент. Водителю автобуса « Мерседес Спринтер» в какой-то момент стало плохо за рулем. 53-летний мужчина почувствовал, что теряет сознание, сообщает пресс-служба МВД РФ

В это самое время дорогу переходил инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Севастополю старший лейтенант полиции Борис Копин. Полицейски заметил, как водитель автобуса жестикулировал руками, а после склонился на сидении.

В этот момент транспортное средство выехало на встречную полосу и поехало к перекрестку. Полицейский догнал автобус и на ходу открыл водительскую дверь. После этого, он вывернул руль, нажал на педаль тормоза и остановил «Мерседес Спринтер». Инспекторы ДПС сразу вызвали скорую помощь, а Копин в это время оказал доврачебную помощь водителю.