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В Севастополе инспектор ДПС остановил на ходу неуправляемый автобус
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В Севастополе инспектор ДПС остановил на ходу неуправляемый автобус 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На перекрестке улиц Хрусталева и Промышленной в Севастополе в середине недели произошел инцидент. Водителю автобуса «Мерседес Спринтер» в какой-то момент стало плохо за рулем. 53-летний мужчина почувствовал, что теряет сознание, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В это самое время дорогу переходил инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД по Севастополю старший лейтенант полиции Борис Копин. Полицейски заметил, как водитель автобуса жестикулировал руками, а после склонился на сидении.
В этот момент транспортное средство выехало на встречную полосу и поехало к перекрестку. Полицейский догнал автобус и на ходу открыл водительскую дверь. После этого, он вывернул руль, нажал на педаль тормоза и остановил «Мерседес Спринтер». Инспекторы ДПС сразу вызвали скорую помощь, а Копин в это время оказал доврачебную помощь водителю.
«ФедералПресс» напоминает, что три человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Тюмени.
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