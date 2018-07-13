Ещё
В Тульской области освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тульской области освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» 

Говорит Москва 4 часа назад
Неизвестные остановили автомобиль, в котором бизнесмен находился с водителем, сели в салон и заставили ехать на кладбище. Там водителя связали, а предпринимателя пересадили в другую машину и увезли.
В следственном управлении СКР по Орловской области заявили, что была проведена спецоперация и в итоге Будагова нашли в Тульской области, передаёт РИА Новости. Его похитители задержаны. Устанавливаются обстоятельства преступления. По данным орловских СМИ, владелец агрохолдинга ранее заявлял о попытке рейдерского захвата своего предприятия и потому перерегистрировал его в Тульской области. Сейчас он начал процедуру возвращения компании обратно в Орловскую область.
Говорит Москва: последние новости
На МКАД образовалась восьмикилометровая пробка из-за перевернувшегося автомобиля Пострадавшие в ДТП в Турции российские туристы вылетели в Россию В Омской области дорожники вывалили в поле 2 тонны асфальтовой смеси
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение