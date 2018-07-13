В Тульской области освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

Неизвестные остановили автомобиль, в котором бизнесмен находился с водителем, сели в салон и заставили ехать на кладбище. Там водителя связали, а предпринимателя пересадили в другую машину и увезли.