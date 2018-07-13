В Тульской области освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» 

Неизвестные остановили автомобиль, в котором бизнесмен находился с водителем, сели в салон и заставили ехать на кладбище. Там водителя связали, а предпринимателя пересадили в другую машину и увезли.
В следственном управлении СКР по Орловской области заявили, что была проведена спецоперация и в итоге Будагова нашли в Тульской области, передаёт РИА Новости. Его похитители задержаны. Устанавливаются обстоятельства преступления. По данным орловских СМИ, владелец агрохолдинга ранее заявлял о попытке рейдерского захвата своего предприятия и потому перерегистрировал его в Тульской области. Сейчас он начал процедуру возвращения компании обратно в Орловскую область.