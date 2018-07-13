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На Чернышевского произошла авария с участием маршрутного такси
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На Чернышевского произошла авария с участием маршрутного такси 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Авария произошла на улице Чернышевского, в районе городского парка. Как передает корреспондент информационной службы «Саратов 24», столкнулись маршрутное такси №79 и "Skoda". Молодая девушка за рулем легковушки, не убедившись в том, что правая полоса свободна, свернула на парковку.
"Так жара на всех влияет, это все из-за неё, "— говорят очевидцы.
Пассажиров микроавтобуса пересадили в другую маршрутку. Из-за аварии от гостиницы «Олимпия» до городского парка образовался затор.
На месте работают сотрудники ДПС.
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