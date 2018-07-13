На Чернышевского произошла авария с участием маршрутного такси

Авария произошла на улице Чернышевского, в районе городского парка. Как передает корреспондент информационной службы «Саратов 24», столкнулись маршрутное такси №79 и " Skoda ". Молодая девушка за рулем легковушки, не убедившись в том, что правая полоса свободна, свернула на парковку.

"Так жара на всех влияет, это все из-за неё, "— говорят очевидцы.

Пассажиров микроавтобуса пересадили в другую маршрутку. Из-за аварии от гостиницы «Олимпия» до городского парка образовался затор.