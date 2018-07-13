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Ставропольский полицейский помог пьяному водителю уйти от штрафа
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Ставропольский полицейский помог пьяному водителю уйти от штрафа 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Начальника ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу Алексея К. обвинили в превышении должностных полномочий. Он помог пьяному водителю уйти от ответственности. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс‐службе следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.
В марте 2016 года в Новоалександровске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. За рулем сидел пьяный местный житель. Водитель решил уйти от административной ответственности и позвонил Алексею К., с которым был знаком. По телефону тот приказал подчиненным отпустить нарушителя и запретил составлять необходимые документы.
В отношении начальника ОГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи изъяли служебные документы полицейского и допросили свидетелей.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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