Ставропольский полицейский помог пьяному водителю уйти от штрафа

Начальника ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу Алексея К. обвинили в превышении должностных полномочий. Он помог пьяному водителю уйти от ответственности. Об этом сообщили телеканалу «360» в пресс‐службе следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В марте 2016 года в Новоалександровске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. За рулем сидел пьяный местный житель. Водитель решил уйти от административной ответственности и позвонил Алексею К., с которым был знаком. По телефону тот приказал подчиненным отпустить нарушителя и запретил составлять необходимые документы.

В отношении начальника ОГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи изъяли служебные документы полицейского и допросили свидетелей.

Обстоятельства произошедшего выясняются.