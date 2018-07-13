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Главу ГИБДД Новоалександровска Ставропольского края заподозрили в превышении полномочий
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Главу ГИБДД Новоалександровска Ставропольского края заподозрили в превышении полномочий 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 13 июля. Начальник ГИБДД города Новоалександровска в Ставропольском крае Алексей Кондрашов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
"Начальник ГИБДД в Новоалександровске Ставропольского края Алексей Кондрашов подозревается в превышении должностных полномочий", — сообщает СК в мессенджере «Там-Там».
По данным следствия, подозреваемый по телефону дал указание сотрудникам ДПС без составления протокола отпустить водителя с признаками алкогольного опьянения.
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