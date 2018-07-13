На казанском рынке произошла массовая драка 

Во вторник на рынке «Привоз» на Адоратского произошла массовая драка. Правоохранительные органы инцидент не комментируют, пишет «Вечерняя Казань».
«Участвовало в ней человек 100. Началось все примерно в час дня и продолжалось довольно долго», — рассказал газете один из очевидцев. По его словам, пострадали около 20 человек.
Драка могла вспыхнуть из-за разногласий в ценовой политике. Кто-то поставил не те цены, предположил очевидец.
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