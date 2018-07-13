Архангелогородка отсудила у калининградских дилеров деньги за неисправную иномарку

Все это время, что шли разбирательства, иномарка стояла в гараже бывшей хозяйки

Архангелогородка купила в салоне дорогую иномарку, но поездить на ней девушке не удалось: машина быстро сломалась. Через суд северянка добилась возврата немалой суммы — 1 млн 900 тысяч рублей. Одновременно суд обязал архангелогородку передать автомобиль обратно заводу-изготовителю.

И здесь у девушки начались проблемы. Завод в Калининграде, где она купила BMW , несколько месяцев не мог забрать машину назад.

— Представителя Калининградского автопредприятия в Архангельске нет, отправлять сюда сотрудника — не рентабельно. Телефонные переговоры судебного пристава с нынешним владельцем BMW шли несколько месяцев. И всё это время его бывшая хозяйка, которая, к слову сказать, уже купила другой автомобиль, вынуждена была хранить дорогостоящую машину у себя в гараже, неся ответственность за её сохранность. Поэтому желание женщины как можно скорее исполнить свои обязательства по передаче, вполне понятны, — рассказали судебные приставы.

В результате, судебный пристав убедил руководство предприятия выдать доверенность на получение автомобиля одному из автосалонов города. На днях передача наконец-то состоялась, и «чёрный бумер» на эвакуаторе проследовал к месту своей новой дислокации. Кстати, за неисполнение судебного решения в срок предприятие заплатило 50 тысяч рублей исполнительского сбора.