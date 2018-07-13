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Архангелогородка отсудила у калининградских дилеров деньги за неисправную иномарку
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Архангелогородка отсудила у калининградских дилеров деньги за неисправную иномарку 

29.ru 4 часа назад
Фото: 29.ru
Все это время, что шли разбирательства, иномарка стояла в гараже бывшей хозяйки
Архангелогородка купила в салоне дорогую иномарку, но поездить на ней девушке не удалось: машина быстро сломалась. Через суд северянка добилась возврата немалой суммы — 1 млн 900 тысяч рублей. Одновременно суд обязал архангелогородку передать автомобиль обратно заводу-изготовителю.
И здесь у девушки начались проблемы. Завод в Калининграде, где она купила BMW, несколько месяцев не мог забрать машину назад.
— Представителя Калининградского автопредприятия в Архангельске нет, отправлять сюда сотрудника — не рентабельно. Телефонные переговоры судебного пристава с нынешним владельцем BMW шли несколько месяцев. И всё это время его бывшая хозяйка, которая, к слову сказать, уже купила другой автомобиль, вынуждена была хранить дорогостоящую машину у себя в гараже, неся ответственность за её сохранность. Поэтому желание женщины как можно скорее исполнить свои обязательства по передаче, вполне понятны, — рассказали судебные приставы.
В результате, судебный пристав убедил руководство предприятия выдать доверенность на получение автомобиля одному из автосалонов города. На днях передача наконец-то состоялась, и «чёрный бумер» на эвакуаторе проследовал к месту своей новой дислокации. Кстати, за неисполнение судебного решения в срок предприятие заплатило 50 тысяч рублей исполнительского сбора.
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