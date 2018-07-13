Восстание машин: в Заволжском районе автомобиль без водителя устроил ДТП

Машину остановил забор

Вчера днём возле парковки у «Глобуса» автомобилисты и пешеходы стали свидетелями необычного происшествия. « Лада Гранта » без водителя внезапно поехала.

Водителям, проезжающим в это время по проспекту Машиностроителей, пришлось уступить дорогу восставшей машине. «Гранта» пересекла проезжую часть и уткнулась в забор.

Произошедшее снял на видеорегистратор проезжавший мимо водитель и выложил видео в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

Ярославцы принялись шутить над роликом.

— Это восстание! — написал Максим Малкин.

— Программа по завоеванию всего живого немного зависла, — прокомментировал Андрей Шустов.

— Новая модель «Теслагранта», — добавил Андрей Гущин.

Автомобилисты города активно обсуждают ещё одну необычную тему. Ярославский чиновник предложил запретить повороты налево.