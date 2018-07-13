Видео: из озера под Новосибирском достали утонувший внедорожник

Днём 13 июля из озера Старица под Новосибирском спасатели Аварийно-спасательной службы достали автомобиль Nissan X-Trail.

Фотографии и видео с места событий в редакцию НГС прислала читательница Анастасия Головина

«Люди говорят, что девушка поставила машину на нейтралку. Ну она (машина. — А. С.) и покатилась, а в воде перевернулась. Погибших нет. Дайверы там уже все посмотрели», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.

По словам девушки, на подъём машины спасателям понадобилось около полутора часов.

Когда автомобиль оказался на дне озера, пока неизвестно. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, чтобы узнать детали случившегося.

Днём 12 июня в Криводановке автомобиль упал с моста в воду и утонул — в салоне было 4 человека.