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Видео: из озера под Новосибирском достали утонувший внедорожник
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Видео: из озера под Новосибирском достали утонувший внедорожник 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 13 июля из озера Старица под Новосибирском спасатели Аварийно-спасательной службы достали автомобиль Nissan X-Trail.
Фотографии и видео с места событий в редакцию НГС прислала читательница Анастасия Головина.
«Люди говорят, что девушка поставила машину на нейтралку. Ну она (машина. — А. С.) и покатилась, а в воде перевернулась. Погибших нет. Дайверы там уже все посмотрели», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.
По словам девушки, на подъём машины спасателям понадобилось около полутора часов.
Когда автомобиль оказался на дне озера, пока неизвестно. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, чтобы узнать детали случившегося.
Днём 12 июня в Криводановке автомобиль упал с моста в воду и утонул — в салоне было 4 человека.
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