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Названа десятка самых популярных в России китайских кроссоверов
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Названа десятка самых популярных в России китайских кроссоверов 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты составили топ-10 китайских кроссоверов, которые наиболее популярны среди российских водителей. Первое место занял автомобиль Lifan. За минувшие полгода было куплено 7 352 подобных авто. Второе место за Chery — продано 2 925 машин. Также в тройке лидеров оказался Zotye — 1210 проданных авто.
Кроме того в десятку популярных в России вошли Haval (за шесть месяцев 2018 года продано 1155 штук), Geely (1051), FAW (726), Changan (703), DFM (630), Foton (215), Brilliance (83) и HTM (41), сообщает «Автостат».
Ранее эксперты составили топ автомобилей, которые были наиболее популярны среди бандитов в 90-е годы прошлого века. В тройке лидеров оказались ВАЗ 2108, Land Cruiser 80 и Mitsubishi Pajero.
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