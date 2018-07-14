Названы самые популярные в России китайские автомобили 

Стали известны самые популярные в России автомобили китайского производства по итогам первой половины 2018 года, сообщает Newinform.
По данным аналитического агентства «Автостат», первое место занимает Lifan. За шесть месяцев реализовано 7352 таких машин. Продажи марки увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
На второй позиции — бренд Chery (2925 проданных автомобилей).
Далее следуют Zotye (1210 машин), Haval (1155 штук) и Geely (1051 проданных автомобилей).
В список также попали FAW, Changan, DFM, Foton и HTM.
Ранее URA.RU сообщало, что названы самые популярные универсальные внедорожники в России.