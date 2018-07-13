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Трасса «Прохладный-Баксан-Азау» в КБР перекрыта после ливня
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Трасса «Прохладный-Баксан-Азау» в КБР перекрыта после ливня 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники ГИБДД перекрыли автодорогу «Прохладный-Баксан-Азау» в КБР, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
13 июля в 5 утра спасателям сообщили, что после ливня грязевой поток заблокировал трассу в районе «Поляны Нарзанов». Чтобы не допустить аварий, сотрудники ГИБДД Эльбрусского района перекрыли автодорогу. На месте происшествия работает спецтехника и оперативники поисково-спасательного гарнизона. Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении.
Грязь заблокировала подъезды к населённому пункту Терскол, где живут 1 157 человек. Кроме того, ливень с градом причинил ущерб жилищам в сёлах Старый Черек и Нижний Черек. На восьми домах повреждена кровля, в Старом Череке оборваны линии электропередач.
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