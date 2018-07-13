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Ночью в Тольятти водитель-лихач протаранил припаркованные автомобили
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Ночью в Тольятти водитель-лихач протаранил припаркованные автомобили 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Корпус отечественной «копейки» не подлежит восстановлению
В ночь на пятницу, 13 июля, в Тольятти произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. По словам очевидцев, водитель пассажирской «Газели» на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101 на улице 40 лет Победы.
— От удара у «копейки» расплющило багажник. ВАЗ-2101 задел «Ладу-Приору», а отечественный седан помял стоящую впереди «Ауди», — рассказал один из очевидцев.
В результате у ВАЗ-2101 сильно деформировался корпус после столкновения, а у «Лады-Приоры» помялись капот и багажник. По словам очевидцев, ДТП обошлось без жертв.
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