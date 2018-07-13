Ещё
На Гагаринской развязке установили камеру системы «Безопасный город»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Гагаринской развязке установили камеру системы «Безопасный город» 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
На минувшей неделе установили и успешно протестировали 4-х мегапиксельную камеру на Гагаринской развязке в Калуге. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Яков Казацкий, руководитель компании, которая занимается обслуживанием системы «Безопасный город». Фото Я. Казацкого Предполагается, что видеофиксация позволит разобраться в причинах многочисленных ДТП на этом участке. «Надеемся, внедрение этого комплекса ускорит разбор аварий на всём промежутке от подземного перехода до автосалона „Дженсер“ и предотвратит образование больших пробок. Также станет проще разбирать происшествия на мосту и прилегающих территориях, таких как „Звёздный“ и площадка у „Шарика“, — написал Яков Казацкий.
Калуга 24: последние новости
Две иномарки столкнулись на улице Суворова в Калуге Отец-алиментщик расстался с Toyota Camry Две улицы в Калуге перекроют из-за ремонта теплотрассы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
«Пьяный капитан» из Железногорска защищал жену2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение