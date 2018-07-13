На Гагаринской развязке установили камеру системы «Безопасный город» 

На минувшей неделе установили и успешно протестировали 4-х мегапиксельную камеру на Гагаринской развязке в Калуге. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» Яков Казацкий, руководитель компании, которая занимается обслуживанием системы «Безопасный город». Фото Я. Казацкого Предполагается, что видеофиксация позволит разобраться в причинах многочисленных ДТП на этом участке. «Надеемся, внедрение этого комплекса ускорит разбор аварий на всём промежутке от подземного перехода до автосалона „Дженсер“ и предотвратит образование больших пробок. Также станет проще разбирать происшествия на мосту и прилегающих территориях, таких как „Звёздный“ и площадка у „Шарика“, — написал Яков Казацкий.