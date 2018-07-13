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Водитель из Флориды заявил, что не пил за рулем… просто потягивал на остановках
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Водитель из Флориды заявил, что не пил за рулем… просто потягивал на остановках 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Во Флориде полиция была вынуждена остановить автомобиль после жалобы женщины, заднюю часть авто которой нарушитель неоднократно «догнал» на трассе в городке Виро-Бич.
После обследования авто полицейские обнаружили на переднем сиденье открытую бутылку виски Jim Beam, закамуфлированную в коричневый пакет (стандартный метод скрытия алкогольных напитков в США). По словам стражей правопорядка, на их вопрос о самочувствии водитель ответил, что чувствует себя «очень хорошо». Не удивительно, если учесть, что после исследования в участке уровень алкоголя в его крови превысил допустимую норму вдвое.
Но самое любопытное, что на вопрос, пил ли он за рулем, водитель ответил отрицательно, заявив, что не употреблял алкоголь во время вождения авто, а только потягивал во время остановок. Кроме того, оказалось, что у него нет действительной водительской лицензии Флориды.
Кажущаяся смешной «отмазка» на самом деле говорит о достаточной вменяемости американского автолюбителя, ведь в США очень жесткие наказания за распитие спиртных напитков за рулем, так что версия с «выпиванием на остановках» может немного смягчить ответственность нарушителя.
В любом случае виновнику грозит достаточно серьезное наказание — от штрафа до лишения водительских прав (хотя лишать в этом случае как раз нечего), и вплоть до лишения свободы, в зависимости от последствий пьяной выходки. На данный момент его обвиняют в вождении в нетрезвом виде и вождении без лицензии.
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