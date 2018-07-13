Водитель из Флориды заявил, что не пил за рулем… просто потягивал на остановках

Во Флориде полиция была вынуждена остановить автомобиль после жалобы женщины, заднюю часть авто которой нарушитель неоднократно «догнал» на трассе в городке Виро-Бич.

После обследования авто полицейские обнаружили на переднем сиденье открытую бутылку виски Jim Beam, закамуфлированную в коричневый пакет (стандартный метод скрытия алкогольных напитков в США). По словам стражей правопорядка, на их вопрос о самочувствии водитель ответил, что чувствует себя «очень хорошо». Не удивительно, если учесть, что после исследования в участке уровень алкоголя в его крови превысил допустимую норму вдвое.

Но самое любопытное, что на вопрос, пил ли он за рулем, водитель ответил отрицательно, заявив, что не употреблял алкоголь во время вождения авто, а только потягивал во время остановок. Кроме того, оказалось, что у него нет действительной водительской лицензии Флориды.

Кажущаяся смешной «отмазка» на самом деле говорит о достаточной вменяемости американского автолюбителя, ведь в США очень жесткие наказания за распитие спиртных напитков за рулем, так что версия с «выпиванием на остановках» может немного смягчить ответственность нарушителя.

В любом случае виновнику грозит достаточно серьезное наказание — от штрафа до лишения водительских прав (хотя лишать в этом случае как раз нечего), и вплоть до лишения свободы, в зависимости от последствий пьяной выходки. На данный момент его обвиняют в вождении в нетрезвом виде и вождении без лицензии.