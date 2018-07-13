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Костромским водителям напомнили о штрафах за мытьё машин на пляже
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Костромским водителям напомнили о штрафах за мытьё машин на пляже 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Управление муниципальных инспекций ищет водителей, которые моют свои машины в неположенных местах, узнал KOSTROMA.TODAY. Нарушителям придётся раскошелиться.
По информации пресс-службы городской администрации, чаще всего водители-нарушители моют машины на берегах рек, озёр и других водоёмов. Также находятся и те, кто для мытья своего авто использует городские водонапорные колонки. Такие способы мытья автомобилей запрещены законом.
Напомним, что за нарушение правил водителю может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическому лицу — до 100 тысяч рублей.
Инспекция будет продолжать поиски незаконных мест мойки машин.
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