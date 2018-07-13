Костромским водителям напомнили о штрафах за мытьё машин на пляже

Управление муниципальных инспекций ищет водителей, которые моют свои машины в неположенных местах, узнал KOSTROMA.TODAY. Нарушителям придётся раскошелиться.

По информации пресс-службы городской администрации, чаще всего водители-нарушители моют машины на берегах рек, озёр и других водоёмов. Также находятся и те, кто для мытья своего авто использует городские водонапорные колонки. Такие способы мытья автомобилей запрещены законом.

Напомним, что за нарушение правил водителю может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическому лицу — до 100 тысяч рублей.

Инспекция будет продолжать поиски незаконных мест мойки машин.