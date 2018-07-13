Ростовчане пожаловались на водителей автобусов, которые не включают кондиционер

В популярном городском паблике в социальных сетях пассажиры ростовского городского транспорта пожаловались на водителей, которые не включают в новых автобусах кондиционеры. По словам очевидцев, они объясняют это попыткой сэкономить топливо.

«На улице прохладней, чем в салоне. Спасибо, хоть люк открыт. Водитель сказал, что включать ничего не будет, почему естественно не объяснил», — рассказал автор публикации. В тоже время данных о номере автобуса и маршруте он не сообщил.

Напоминаем, что водители автобусов с кондиционерами должны их включать по первому требованию. В случае отказа пассажиру следует обращаться по телефону в департамент транспорта Ростова-на-Дону: 253-16-22, 253-59-12, 8-918-555-23-70. Речь идет о 218 автобусах: восемь автобусов марки «МАЗ» поступили в 2015 году, 75 дизельных «МАЗов» и 25 газовых «Нефазов» — в 2017 году, а еще 75 дизельных и 25 газовых «Нефазов» продолжают поступать в муниципальное предприятие МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Еще 10 автобусов купил один из коммерческих перевозчиков. Также кондиционеры есть в 30 новых трамваях City-Star.