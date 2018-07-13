В Воронеже упавший на стройке столб проломил крышу легковушки 

Это уже второй инцидент с побитыми машинами на одной и той же стройке. В Воронеже упавший на стройке столб проломил крышу припаркованного автомобиля «ВАЗ-2111». Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Инцидент произошёл вчера, 12 июля, на стройке по адресу: улица 121 Стрелковой Дивизии, 50а — где в прошлом месяце при сносе здания уже разбили один автомобиль. Строители убирали старый дом и часть кирпичной стены упала на припаркованную рядом иномарку. Как рассказал «Вести-Воронеж» свидетель вчерашнего происшествия, столб упал из-за рабочих, которые подключали к нему кабель. Они сделали слишком глубокий подкоп у основания конструкции, и она упала. На кадрах с места происшествия видно, что сначала столб проломил забор, а затем приземлился на крышу припаркованного рядом «ВАЗа». Машина получила серьёзные механические повреждения. Но это, видимо, не первая напасть, выпавшая на долю легковушки. Судя по вмятинам на левой стороне техники, недавно она уже принимала на себя ещё чей-то удар. Воронежцы, которые присоединились к обсуждению данной темы в соцсети, отметили, что в этой ситуации виноват сам автовладелец. Парковаться рядом со стройками — это всегда большой риск