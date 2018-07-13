Еще один костромской светофор начал работать по-новому

В Костроме на перекрёстке улиц Советская и Гагарина начал в новом режиме работать светофор. У него появилась дополнительная секция, сообщает городская администрация.

Теперь повороты с улицы Советской налево — на улицу Гагарина и в сторону гимназии № 28 — будут осуществляться по зелёному сигналу дополнительной светофорной секции. Не нужно будет уступать дорогу встречным машинам.

Для поворота налево не забывайте перестроиться в левую полосу и поворачивайте только при включении дополнительной секции.

Напомним, в начале месяца мы писали о новом режиме светофора на перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта — он переведен в бесконфликтный режим работы.