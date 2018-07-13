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Еще один костромской светофор начал работать по-новому
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Еще один костромской светофор начал работать по-новому 

k1news.ru 2 часа назад
В Костроме на перекрёстке улиц Советская и Гагарина начал в новом режиме работать светофор. У него появилась дополнительная секция, сообщает городская администрация.
Теперь повороты с улицы Советской налево — на улицу Гагарина и в сторону гимназии № 28 — будут осуществляться по зелёному сигналу дополнительной светофорной секции. Не нужно будет уступать дорогу встречным машинам.
Для поворота налево не забывайте перестроиться в левую полосу и поворачивайте только при включении дополнительной секции.
Напомним, в начале месяца мы писали о новом режиме светофора на перекрестке улицы Ленина и Рабочего проспекта — он переведен в бесконфликтный режим работы.
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