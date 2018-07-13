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В Госдуме поддержали идею о допуске автомобилей коммунальных служб на выделенные полосы в Москве
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В Госдуме поддержали идею о допуске автомобилей коммунальных служб на выделенные полосы в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал инициативу о допуске автобусов для маломобильных граждан и автомобилей коммунальных служб на выделенные полосы столичных дорог. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Хорошая инициатива Москвы (допустить автобусы для маломобильных пассажиров и машины коммунальных служб на выделенные полосы — прим. Агентства «Москва»), мы поддерживаем. Это очень важно для маломобильных граждан, а оперативный транспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города Москвы и любых городов России, по отдельным полосам должен ездить обязательно. И мы поддержим это не только в Москве, но и в других городах», — сказал Е. Москвичев.
Ранее в СМИ появилась информация, со ссылкой на проект постановления мэрии о том, что ​​власти Москвы планируют в конце декабря пустить на выделенные полосы автобусы для маломобильных граждан, двухэтажные экскурсионные автобусы и коммунальную технику.
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