Автомобильную дорогу от МКАД до аэропорта «Остафьево» построят в 2019 году

Строительство автомобильной дороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» планируют завершить в 2019 году, в настоящее время подготавливают территорию, перекладывают инженерные коммуникации, ведут работы на тоннеле под МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство дороги в аэропорт «Остафьево» в 2019 году. Предстоит построить многоуровневые транспортные развязки на участке от МКАД до поселка Коммунарка и далее до аэропорта «Остафьево», с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью», — сообщил руководитель столичного департамента Андрей Бочкарев

Проектом предусмотрено строительство 54,5 километров дорог, в том числе 8,24 километра основного хода магистрали, 6,8 километра боковых проездов, 4,7 километра въездов, выездов и съездов, 3,5 километров дорог для связи разобщенных территорий.

Также предстоит построить 10 искусственных сооружений, в том числе: мост через реку Варварку, протяженностью 57,5 метров под три полосы движения в каждом направлении, по 1-й полосе движения для общественного транспорта, две полосы безопасности и тротуар, мост через реку Цыганку протяженностью 55,3 метра под две полосы движения в каждом направлении движения, по 1-й полосе движения для общественного транспорта, две полосы безопасности, тротуар.

Помимо этого, построят: автодорожный путепровод на пересечении с автодорогой М-3 Украина — деревня Сосенки — деревня Ямонтово, протяженностью 81,1 метра под три полосы движения, предусмотрены полосы безопасности и тротуар по левой стороне путепровода, две разворотные эстакады в районе пересечения с автодорогой М-3 «Украина — деревня Сосенки — деревня Ямонтово», протяженностью 92,2 и 91,9 метра соответственно.

А также левоповоротный эстакадный съезд с Калужского шоссе в сторону области под две полосы движения, тоннель левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону области, мост через реку Десну, протяженностью 75,05 метра под две полосы движения, мост через реку Плесенку, протяженностью 31,6 метра под 2 полосы движения, кроме того левоповоротный эстакадный съезд на проектируемый проезд к аэропорту «Остафьево», протяженностью 183,5 метра под 2 полосы движения.

Автомобильная дорога МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе города Москвы, выезд к аэропорту „Остафьево“.

»В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, внутриквартальные дороги новой Москвы будут реконструированы. Их нужно приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке и местам приложения труда», — добавил Бочкарев.