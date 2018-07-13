«Свадьба на носу, а паспорта нет»: на Бебеля таксист подрался с пассажирами и забрал их документы

В Екатеринбурге таксист подрался с пассажирами, которых подвозил с ВИЗа на Уралмаш. Инцидент произошел 11 июля вечером на улице Бебеля. После конфликта водитель уехал, а в салоне его автомобиля осталась сумка, в которой находились документы и банковская карта одного из клиентов.

По словам пассажирки Алены, это происшествие может сорвать ее свадьбу, поскольку у таксиста остался паспорт ее будущего жениха Валерия, а они уже подали заявление на регистрацию в ЗАГС.

Девушка рассказала, что в среду она и ее будущий муж решили отдохнуть на Визовском пруду. Вместе с ними на водоем поехал их знакомый. Домой на улицу Индустрии они возвращались вечером и решили вызвать такси. Алена честно призналась, что все трое были нетрезвые, но водитель не отказался от заказа. На Бебеля в салоне легковушки началась перепалка:

— Я возмутилась, что он приехал не туда, — рассказала девушка. — Он оскорбил. Слово за слово, и он посреди дороги на мосту Бебеля выкинул меня из машины под иномарку! Парень (водитель одной из проезжавших машин) успел увернуться. Таксист начал бить меня по рёбрам и голове, после чего я убежала от испуга, а мой парень и его друг, оставив сумку с документами, помчались за мной. Таксист уехал.

После потасовки будущий муж Алены — Валерий поехал в полицию и написал заявление. Перед этим, по словам мужчины, он пытался договориться с таксистом по телефону, но тот отказался вернуть сумку.

— Он мне заявил, что на его Daewoo Nexia остались вмятины, хотя мы не трогали автомобиль! Потребовал возмещение ущерба! — возмутился Валерий. — У меня в сумке осталась банковская карта, да еще наличные деньги.

— Я хочу только вернуть документы, — говорит Алена. — Свадьба на носу, а паспорта нет. Валерий вообще не конфликтовал с водителем. Он спокойный. А увезли именно его документы. Теперь он еще и работу рискует пропустить, потому что в сумке остался пропуск на стекольный завод. Есть желание решить все это в мирном ключе.

E1.RU обратился за комментарием в сервис заказа такси, но пока ответа не поступило. Для комментариев оказался недоступен и сам водитель: его номер телефона заблокирован. Мужчина может рассказать свою версию событий, если позвонит к нам в редакцию по телефону (343) 379-49-95.

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