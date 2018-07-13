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Четыре участка трассы А108 в Подмосковье досрочно ввели в эксплуатацию после ремонта
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Четыре участка трассы А108 в Подмосковье досрочно ввели в эксплуатацию после ремонта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Завершен ремонт 35 км трассы А108 в Московской области, сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
«Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» досрочно ввело в эксплуатацию 35 км федеральной трассы А108 «Московское большое кольцо» после проведения ремонтных работ. Речь идет о четырех отрезках дороги А108 в Московской области: 0 км-8 км участка от Каширского до Симферопольского шоссе, 28 км-35 км и 4 км-14 км участка от Рязанского до Каширского шоссе, 2 км-12 км участка от Волоколамского до Ленинградского шоссе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что комплекс ремонтных работ включал восстановление верхнего слоя покрытия автодороги, а также пересечений и примыканий, укрепление обочин и нанесение разметки. На участке со 2 по 12 км между Волоколамским и Ленинградским шоссе дорожники обустроили шумовые полосы, привлекающие дополнительное внимание водителей на подъезде к пешеходным переходам.
«Еще на 7 км участка трассы А108 (с 49 по 56 км участка от Ленинградского до Дмитровского шоссе) было выполнено устройство слоев износа. Такие работы помогают решить проблему преждевременного истирания дорожного полотна, образования трещин и колейности, а также улучшить сцепные свойства покрытия», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что всего в 2018 г. ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтирует 140 км федеральных трасс Московской, Владимирской и Калужской областей. Устройство защитных слоев износа запланировано на 173 км федеральных автодорог Подмосковья.
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