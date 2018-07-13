Большинство водителей в России оплачивают только половину штрафа 

Автомобилисты стали быстрее оплачивать штрафы, чтобы получить скидку в размере 50%.
По итогам первого полугодия 2018 года российские водители получили 55,2 млн административных штрафов. При этом больше половины из них — 32 млн — были облачены со скидкой, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Напомним, льготы при быстрой оплате штрафа в 20-дневный срок были введены в 2016 году. Скидка не распространяется на грубые нарушения, такие как управление автомобилем в состоянии опьянения, рецидивы превышения скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на красный свет, движение по встречной полосе.
Как сообщал «Авторамблер», ранее Дмитрий Медведев распорядился продлить скидки на штрафы: автомобилисты смогут увеличить льготный период оплаты штрафов ГИБДД в случае неполучения постановления о нарушении в установленный срок. Соответствующий законопроект, содержащий поправки в ст. 31.8 и ст. 32.2 КоАП РФ, был внесен в Госдуму в начале июня.
Фото: РИА «Новости» / Павел Лисицын