Большинство водителей в России оплачивают только половину штрафа

Автомобилисты стали быстрее оплачивать штрафы, чтобы получить скидку в размере 50%.

Ирину Волк. По итогам первого полугодия 2018 года российские водители получили 55,2 млн административных штрафов. При этом больше половины из них — 32 млн — были облачены со скидкой, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ

Напомним, льготы при быстрой оплате штрафа в 20-дневный срок были введены в 2016 году. Скидка не распространяется на грубые нарушения, такие как управление автомобилем в состоянии опьянения, рецидивы превышения скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на красный свет, движение по встречной полосе.