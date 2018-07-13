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ТОП-10 грузовиков зарубежных автобрендов на российском авторынке
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ТОП-10 грузовиков зарубежных автобрендов на российском авторынке 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Исходя из полученных данных отчета автоэкспертов «Автостата» за январь-май этого года, в России реализовано 15700 грузовых машин зарубежных автобрендов. Данный показатель превосходит прошлогодние достижения на 45%.
С приростом 58% лидирует автомодель Volvo FH, продажи которой составили 1861 автомобиль.
Mercedes-Benz Actros показал второй результат. Его показатели 1426 проданных грузовиков (+13%).
Номер три в рейтинге — автомодель DAF XF-Series. Такая машина стала выбором россиян 1164 раза (+20%).
Четвертое и пятое места за автобрендом MAN. Его автомодели TGX приобрели 997 раз, а TGS — 825 раз.
Кроме ранее указанных автомоделей в обсуждаемый ТОП-10 вошли: Scania P (771 экз. /+81%), G (726 экз. /+49%), а также R (711 экз. /+33%).
Девятая строка рейтинга досталась Volvo FM (606 экз. /+65%), а замкнул ТОП-10 популярных в нашей стране грузовых машин корейский грузовик Hyundai HD78 (601 экз. /+32%).
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