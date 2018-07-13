Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии

На Южном Урале пьяный бизнесмен стал фигурантом уголовного дела после того, как из кузова его пикапа выпала на дорогу и разбилась насмерть пассажирка. На повороте 22-летняя девушка, стоя снимая себя на телефон, внезапно потеряла равновесие, что стоило ей жизни. Прокуратура добилась того, чтобы ответственность за инцидент нес водитель.

В городе Кыштым Челябинской области следователи разбираются в обстоятельствах необычной дорожной аварии. Еще в пятницу, 29 июня, двое мужчин и две девушки отдыхали в местном арт-клубе «Корсар». После полуночи подвыпившая компания решила прокатиться на Volkswagen Amarok , за руль которого сел известный в Кыштыме 43-летний бизнесмен. По данным местных СМИ, он сдает в аренду коммерческие площади, имеет разрешение на строительные работы, производство удобрений и мебели. Мужчина женат, у него двое детей.

На пассажирское сиденье сел его друг, девушки же захотели поехать в кузове пикапа, который не приспособлен для перевозки пассажиров. Поручней в нем нет, бортики низкие, и им приходилось держаться только за кабину.

В тот момент, когда 22-летняя девушка стоя снимала себя на видео, водитель пикапа резко повернул в районе дома № 107 на улице Карла Либкнехта. В результате чего она не удержалась и выпала на дорогу. Девушка ударилась головой и, получив травмы, не совместимые с жизнью, погибла до приезда скорой.

Возможно, ее удалось бы спасти, если помощь подоспела бы раньше, однако, компания, несмотря на наличие в кузове второй пассажирки, далеко не сразу заметила потерю подруги. Проехав немного, водителя Volkswagen остановили сотрудники ГИБДД . Именно в этот момент компания «недосчиталась бойца» и направилась искать девушку. После чего инспекторы провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал, что водитель пьян.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, водителя посчитали виновным в случившимся и завели на него уголовное дело из-за того, что он позволил девушкам сесть в кузов, не предполагающий перевозку пассажиров.

«В связи с общественным резонансом, решением руководителя следственного органа материал проверки для принятия процессуального решения передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, где по результатам проведенной проверки девятого июля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

При этом в пресс-службе отметили, что на данный момент бизнесмен не заключен под стражу, а находится под подпиской о невыезде. Если водителя признают виновным, то ему грозит от двух до семи лет лишения свободы. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании в отношении виновного лица меры пресечения.

Бойрачук вела машину и снимала Бородину на мобильный телефон: та высовывалась из открытого окна топлес. Внезапно девушка задела дорожный знак, и после крика, по всей вероятности, водителя запись оборвалась.

Узнать подробности трагедии удалось только после публикации местного издания, которое показало снимок крупного дорожного указателя, который задела Бородина, а также кровь в салоне. Был обнародован и больничный снимок головы туристки. Он наглядно показал тяжелейшую открытую черепно-мозговую травму. В итоге от полученных повреждений Бородина скончалась в госпитале