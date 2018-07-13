В России появятся трехполосные дороги

На узких дорогах будут активнее применять экспериментальную схему движения «два плюс один». Это позволит избежать выездов на встречную полосу. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. По данным ГИБДД, из-за нарушений правил обгона произошло 15 тысяч аварий. В них погибли 5 тысяч человек. Черников отметил, что нарушения правил обгона становятся причиной каждой десятой аварии. Черников призвал создать безопасные условия на дорогах. В частности, разделить потоки транспорта противоположных направлений. Самый дешёвый вариант — композитные направляющие устройства, к тому же они легкие в установке. Необходимо вводить, где есть возможность, схему движения «два плюс один». Одна полоса — в одну сторону, две — в противоположную. И они чередуются между собой.