Ещё
В России появятся трехполосные дороги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появятся трехполосные дороги 

Авторадио 1 час назад
На узких дорогах будут активнее применять экспериментальную схему движения «два плюс один». Это позволит избежать выездов на встречную полосу. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников. По данным ГИБДД, из-за нарушений правил обгона произошло 15 тысяч аварий. В них погибли 5 тысяч человек. Черников отметил, что нарушения правил обгона становятся причиной каждой десятой аварии. Черников призвал создать безопасные условия на дорогах. В частности, разделить потоки транспорта противоположных направлений. Самый дешёвый вариант — композитные направляющие устройства, к тому же они легкие в установке. Необходимо вводить, где есть возможность, схему движения «два плюс один». Одна полоса — в одну сторону, две — в противоположную. И они чередуются между собой.
Авторадио: последние новости
В Вологде в ДТП со скорой ранены пять человек Серьезное ДТП с участие автобуса произошло в столице на МКАД Гнущиеся дорожные знаки установят на московских улицах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства15
Новый лимузин Путина привезли в Финляндию
Смертельный пикап: селфи на ходу привело к трагедии
Porsche выпустит конкурента BMW X6
«Пьяный капитан» из Железногорска защищал жену2
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение