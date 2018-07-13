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Выбрался через окно. В Салехарде чудом спасся водитель КАМАЗа
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Выбрался через окно. В Салехарде чудом спасся водитель КАМАЗа 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде на улице Мирюгина перевернулся автомобиль «КАМАЗ».
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по ЯНАО, авария произошла вчера около 20 часов. Водитель самосвала не справился с управлением и перевернулся. На месте работали 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.
По словам очевидцев, грузовик приехал отсыпать дорогу, которую размывало подземными водами. Отсыпка не была утрамбована, и, видимо, колеса «поплыли». В то время, когда кузов автомобиля был поднят, машина перевернулась. Водитель смог выбраться из машины через окно. Мужчина не пострадал.
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