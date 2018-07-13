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На трассе Р-257 «Енисей» будет дежурить скрытый патруль
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На трассе Р-257 «Енисей» будет дежурить скрытый патруль 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
На предстоящих выходных сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме. Наряды уже дежурят в городе и на выездах из Красноярска. Патрульные проверяют правила перевозки детей.
«В отношении нарушителей составят административные материалы, вместе с тем им будет рекомендовано вернуться в город, обеспечить перевозку ребенка согласно ПДД и только после этого продолжить поездку за город», — предупреждают полицейские.
Добавим, что в выходные на дежурство заступит скрытый патруль. Инспекторы будут ездить по загородной трассе Р-257 «Енисей» на обычной машине и снимать на видеорегистратор тех, кто нарушит ПДД. Информацию о гонщиках оперативно передадут другому экипажу ДПС для остановки транспортного средства.
Кроме того, в Красноярске ночью пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские заблокируют оживленные магистрали. Проверку на трезвость пройдут все, кто проезжает мимо.
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