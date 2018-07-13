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В Архангельске перевернулся легковой автомобиль
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В Архангельске перевернулся легковой автомобиль 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В ночь с 12 на 13 июля в Архангельске перевернулась на бок «легковушка», в результате пострадал водитель.
Происшествие случилось в округе Сульфат, на перекрестке улиц Ильича и Красных Маршалов.
По информации arh112, водитель «Мицубиси Паджеро» ехал по улице Ильича и собирался повернуть на улицу Красных Маршалов. Помешал ему это сделать «Мерседес», двигавшийся навстречу.
Произошёл боковой удар и внедорожник перевернулся на левый бок — его водитель в итоге получил травму ноги. В легковушке, как оказалось, находились мужчина и женщина, причём водитель был нетрезв, но никаких травм не получил.
Днём ранее на трассе М-8 после столкновения сгорели фура и легковушка, погибло два человека.
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