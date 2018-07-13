В Архангельске перевернулся легковой автомобиль

В ночь с 12 на 13 июля в Архангельске перевернулась на бок «легковушка», в результате пострадал водитель.

Происшествие случилось в округе Сульфат, на перекрестке улиц Ильича и Красных Маршалов.

По информации arh112, водитель «Мицубиси Паджеро» ехал по улице Ильича и собирался повернуть на улицу Красных Маршалов. Помешал ему это сделать « Мерседес », двигавшийся навстречу.

Произошёл боковой удар и внедорожник перевернулся на левый бок — его водитель в итоге получил травму ноги. В легковушке, как оказалось, находились мужчина и женщина, причём водитель был нетрезв, но никаких травм не получил.

Днём ранее на трассе М-8 после столкновения сгорели фура и легковушка, погибло два человека.