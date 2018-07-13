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Пристегнуть ремни безопасности в турпоездках забывают водители вологодских автобусов
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Пристегнуть ремни безопасности в турпоездках забывают водители вологодских автобусов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Итоги мероприятия «Автобус» подвели вологодские полицейские. Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району проверили водителей автобусов, которые организованно перевозят пассажиров, в том числе и детей.
В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проверили наличие необходимой документации на транспортные средства, тахографов, а также соблюдение водителями режима труда и отдыха. Особое внимание — к безопасности водителей и пассажиров. Всего выявлено 10 нарушений, большинство из них по причине не пристегнутых ремней безопасности. Также были и мелкие технические неисправности, к примеру, неисправные лампы габаритных огней.
Добавим, за 2 часа сотрудники полиции проинспектировали 35 автобусов. В профилактическом мероприятии приняли участие 24 госавтоинспектора.
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