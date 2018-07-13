На Сущевском Валу сбили мотоциклиста

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Марьиной Роще. Об этом сообщили в ДПС ГИБДД по СВАО.

Около трех часов дня 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy двигался по Сущевскому Валу со стороны Савеловской эстакады. Около дома № 26, недалеко от перекрестка с улицей Образцова, он при перестроении задел попутный мотоцикл Kawasaki KLR650. При столкновении 21-летний мотоциклист получил сотрясение мозга.

Отмечается, что водителя мотоцикла доставили в больницу имени Боткина. (вт)