Водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони в Подмосковье

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувший четверг, 12 июля, в подмосковном Краснознаменске.

Судя по всему, водитель Toyota WiLL Cypha пытался скрыться от преследовавших его полицейских.

Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, свернул налево, однако не справился с управлением и врезался в столб, после чего был задержан подоспевшими стражами порядка.

Очевидцы утверждают, что юноша находился, попавший в аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не нашла подтверждения в официальных источниках.