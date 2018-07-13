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Водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони в Подмосковье
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Водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони в Подмосковье 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером в минувший четверг, 12 июля, в подмосковном Краснознаменске.
Судя по всему, водитель Toyota WiLL Cypha пытался скрыться от преследовавших его полицейских.
Молодой человек, находившийся за рулем легковушки, свернул налево, однако не справился с управлением и врезался в столб, после чего был задержан подоспевшими стражами порядка.
Очевидцы утверждают, что юноша находился, попавший в аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не нашла подтверждения в официальных источниках.
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