В автопарке России насчитывается 3,255 млн грузовых машин

техники по состоянию на начало этого года. Об этом говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».

На долю российских грузовиков в парке приходится 73,3%, что соответствует 2,387 млн ед. На долю техники иностранных марок приходится 26,7%, всего в парке числятся 868 333 грузовика-иномарки.

Анализ марочной структуры парка грузовиков показал, что количество техники марки «КАМАЗ» превышает число машин других брендов. Всего в автопарке РФ насчитывается 790 541 грузовик «КАМАЗ». Вторая по численности марка — это «ГАЗ». Исследование показало, что в России зарегистрировано 766 358 грузовиков «ГАЗ». Объем парка грузовиков «ЗИЛ» составляет 415 855 ед., а грузовиков марки «МАЗ» — 222 546 шт. На пятом месте среди брендов грузового автопарка — «УРАЛ» с результатом 127 126 ед.

Как известно из исследования «Автостат Инфо», большую часть парка грузовых автомобилей в РФ составляют машины возрастом от 10 лет и выше. Таких грузовиков в стране насчитывается 2,446 млн ед.