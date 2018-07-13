Ещё
В автопарке России насчитывается 3,255 млн грузовых машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В автопарке России насчитывается 3,255 млн грузовых машин 

«Автостат Инфо» 8 часов назад
техники по состоянию на начало этого года. Об этом говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».
На долю российских грузовиков в парке приходится 73,3%, что соответствует 2,387 млн ед. На долю техники иностранных марок приходится 26,7%, всего в парке числятся 868 333 грузовика-иномарки.
Анализ марочной структуры парка грузовиков показал, что количество техники марки «КАМАЗ» превышает число машин других брендов. Всего в автопарке РФ насчитывается 790 541 грузовик «КАМАЗ». Вторая по численности марка — это «ГАЗ». Исследование показало, что в России зарегистрировано 766 358 грузовиков «ГАЗ». Объем парка грузовиков «ЗИЛ» составляет 415 855 ед., а грузовиков марки «МАЗ» — 222 546 шт. На пятом месте среди брендов грузового автопарка — «УРАЛ» с результатом 127 126 ед.
Как известно из исследования «Автостат Инфо», большую часть парка грузовых автомобилей в РФ составляют машины возрастом от 10 лет и выше. Таких грузовиков в стране насчитывается 2,446 млн ед.
«Автостат Инфо»: последние новости
KIA возглавила продажи в D-сегменте авторынка России Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом Самые доходные иномарки на авторынке России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства18
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
«Байкера не давала прооперировать его мать»
Почему не стоит заправлять полный бак8
UAZ остановил разработку нового «Патриота»
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение