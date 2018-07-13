В Омске водителей-нарушителей будут глушить и ослеплять

Технические средства для повышения бдительности водителей установлены на омских железнодорожных переездах. В РЖД рассказали об установке проблесковых маячков желтого цвета на светофорах 12 железнодорожных переездов. Еще девять переездов оборудованы акустическими извещателями повышенной громкости, звук которых имитирует полицейскую сирену.

— Маячки и сирена срабатывают на запрещающий сигнал переезда, напоминая водителям об опасности, — пояснили в компании.

Кроме того, железнодорожники пообещали отремонтировать 15 переездов в Омской области, на четырех работы завершены. Всего в нашем регионе работают 164 железнодорожных переезда, в том числе 47 — с дежурным работником. 90 переездов оснащены резинокордовым настилом, 42 оборудованы устройствами заграждения.