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Новосибирцы встали в глухую пробку на Бердском шоссе
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Новосибирцы встали в глухую пробку на Бердском шоссе 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 13 июля новосибирские водители встали в пробки на Бердском шоссе — машины движутся со скоростью 10 км/ч.
По данным сервиса Яндекс. Пробки, в 17:47 сложная ситуация складывается на Бердском шоссе в сторону Бердска и микрорайона Шлюз. Из Новосибирска в сторону Бердска пробка начинается от станции «Сеятель» и заканчивается недалеко от остановки «Пост ГАИ (пос. Кирова)». Также стоит Морской проспект на участке от Бердского шоссе до улицы Жемчужная, а также улица Русская от ТЦ «Гигант» до ТЦ «Маяк». Затор наблюдается и на дамбе ГЭС.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, скорость автомобилей в потоке не превышает 10 километров в час. Суммарная длина пробки на Бердском шоссе превысила 5 километров. В целом дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла.
Если вы стали свидетелем пробки присылайте сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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