Новосибирцы встали в глухую пробку на Бердском шоссе

Вечером 13 июля новосибирские водители встали в пробки на Бердском шоссе — машины движутся со скоростью 10 км/ч.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, в 17:47 сложная ситуация складывается на Бердском шоссе в сторону Бердска и микрорайона Шлюз. Из Новосибирска в сторону Бердска пробка начинается от станции «Сеятель» и заканчивается недалеко от остановки «Пост ГАИ (пос. Кирова)». Также стоит Морской проспект на участке от Бердского шоссе до улицы Жемчужная, а также улица Русская от ТЦ «Гигант» до ТЦ «Маяк». Затор наблюдается и на дамбе ГЭС.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, скорость автомобилей в потоке не превышает 10 километров в час. Суммарная длина пробки на Бердском шоссе превысила 5 километров. В целом дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла.

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