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Наглый преступник без одежды угнал авто на глазах у ошеломленного владельца в Красноярске: видео
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Наглый преступник без одежды угнал авто на глазах у ошеломленного владельца в Красноярске: видео 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Видео с угоном машины разместил в Сети очевидец случившегося.
В Красноярске мужчина угнал автомобиль на глазах ее хозяина. Все происходящее снял очевидец. Позже кадры с угоном были размещены в Сети.
Инцидент произошел в Красноярске в ночь на 13 июля. Мужчина бегал по проезжей части в одном нижнем белье и бросался на движущиеся автомобили. А затем он остановил Mazda Familia и сел в салон.
Ошарашенный водитель вышел из машины, чтобы вытащить непрошенного гостя из своего транспортного средства. Тогда мужчина заблокировал двери, сел за руль и уехал.
Как сообщает местное издание Prmira.ru, пострадавший заявил в полицию об угоне авто, в городе объявили план «Перехват».
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