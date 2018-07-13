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Светофор в центре Омска начнет работать по-новому
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Светофор в центре Омска начнет работать по-новому 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
Пешеходы смогут проще переходить дорогу на пересечении улиц Ленина и Короленко, а транспорт будет реже останавливаться. Об изменении режима работы светофора рассказали в департаменте транспорта мэрии Омска.
— По просьбе горожан внесены изменения в пофазную схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Ленина и Короленко. Раньше пешеходы могли перейти проезжую часть улицы Ленина со стороны Лермонтова только в отдельной пешеходной фазе. Но по Ленина движение одностороннее, а с Короленко в сторону улицы Лермонтова транспорт не ездит, — пояснили в дептрансе, как удалось организовать движение пешеходов одновременно с выездом машин с улицы Короленко.
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