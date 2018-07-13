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На железнодорожном переезде в Калининграде поезд сбил 39-летнюю женщину
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На железнодорожном переезде в Калининграде поезд сбил 39-летнюю женщину 

Клопс.Ru 7 часов назад
Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, в 17:30 на железнодорожном переезде по ул. Дзержинского. Женщина неожиданно вышла на рельсы перед проходящим поездом. Её ударило и отбросило на дорогу. 39-летняя пострадавшая госпитализирована в БСМП с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, мягких тканей плеча и раной подбородка.
В пресс-службе Калининградской железной дороги подтвердили факт экстренного торможения поезда. Незапланированная остановка заняла около шести минут. На место были вызваны экстренные службы, в том числе скорая помощь.
9 июня поезд сбил насмерть человека в Чкаловске. 12 февраля в районе «Сельма-Авто» на ул. Челнокова под поезд попала женщина, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
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