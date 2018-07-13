На железнодорожном переезде в Калининграде поезд сбил 39-летнюю женщину

Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, в 17:30 на железнодорожном переезде по ул. Дзержинского. Женщина неожиданно вышла на рельсы перед проходящим поездом. Её ударило и отбросило на дорогу. 39-летняя пострадавшая госпитализирована в БСМП с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, мягких тканей плеча и раной подбородка.

В пресс-службе Калининградской железной дороги подтвердили факт экстренного торможения поезда. Незапланированная остановка заняла около шести минут. На место были вызваны экстренные службы, в том числе скорая помощь.

9 июня поезд сбил насмерть человека в Чкаловске. 12 февраля в районе «Сельма-Авто» на ул. Челнокова под поезд попала женщина, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте.