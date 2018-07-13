Автоинспекторы напомнили пензенцам, как управлять машиной в жару

Сотрудники ГИБДД рассказали автомобилистам, как сохранить автомобиль и здоровье в жару. В пятницу, 13 июля, отдел пропаганды регионального УГИБДД распространил памятку, где водителям напоминают об опасности вождения в жаркую погоду и в состоянии утомления. Летний зной диктует свои требования — от высоких температур страдает не только водитель (обезвоживание, потеря концентрации и прочее), но и само транспортное средство.

В связи с наступлением жаркой погоды Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок. Если поездку перенести нельзя, нужно заблаговременно проверить техническое состояние авто. Особое внимание следует уделить работе системы кондиционирования и электроники, а также убедиться в исправном состоянии аккумулятора. В жару стоит безоговорочно следовать правилам дорожного движения: даже безопасный на первый взгляд маневр может привести к неприятным последствиям. И от этого не застрахованы даже опытные водители.

Кроме этого, в жаркие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья. Почувствовали головокружение, слабость или головную боль — останавливайтесь. Из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. В жару ни в коем не оставляйте в салоне авто детей и домашних животных, даже если вам необходимо только посетить ТЦ через дорогу.

«В соответствии с п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, при наступлении признаков состояния утомления, незамедлительно прекратить дальнейшее движение и возобновить его только после отдыха», — говорится в сообщении.