В Рязани от падения с моста прохожие спасли мужчину

Утром 13 июля на Куйбышевском шоссе от падения с моста спасли мужчину, сообщает ИА «МедиаРязань». Его удалось вытащить находившимся на мосту прохожим. На место происшествия направили бригаду скорой помощи и полицию.