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Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом
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Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом 

«Автостат Инфо» 7 часов назад
Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом Среди машин марки Ford на вторичном авторынке России наибольшим спросом пользуется модель Ford Focus. Она же лидирует и в общероссийском рейтинге среди иномарок с пробегом.
«Автостат Инфо» сообщает, что с января по май 2018 года российские покупатели приобрели 51 448 подержанных автомобилей Ford Focus. Это на 1,4% больше, чем они купили в прошлом году — 50 746 ед. Второе место в линейке марки на вторичном авторынке страны принадлежит модели Ford Mondeo. Всего 9254 б/у «Мондео» были проданы в отчетные пять месяцев. Это на 2,8% меньше результата годичной давности (9521 ед.). На третьем месте находится Ford Fusion — 5705 ед., что на 1,4% больше, чем годом ранее (5628 авто).
С января по май этого года на рынке автомобилей с пробегом в России было продано 3040 подержанных Ford Fiesta (+4,4%), а также 2506 б/у кроссоверов Ford Kuga (+27,4%), 1767 внедорожников Ford Explorer с пробегом (+2%) и 1534 минивэна Ford C-MAX (-2%).
Как говорится в сообщении аналитического центра «Автостат Инфо», за первые пять месяцев этого года российские покупатели приобрели 80 162 автомобиля Ford с пробегом. Это на 1,4% больше, чем они купили в тот же период 2017 года — 79 020 ед.
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