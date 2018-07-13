Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом

Какие «Форды» популярны на рынке автомобилей с пробегом Среди машин марки Ford на вторичном авторынке России наибольшим спросом пользуется модель Ford Focus . Она же лидирует и в общероссийском рейтинге среди иномарок с пробегом.

«Автостат Инфо» сообщает, что с января по май 2018 года российские покупатели приобрели 51 448 подержанных автомобилей Ford Focus. Это на 1,4% больше, чем они купили в прошлом году — 50 746 ед. Второе место в линейке марки на вторичном авторынке страны принадлежит модели Ford Mondeo . Всего 9254 б/у «Мондео» были проданы в отчетные пять месяцев. Это на 2,8% меньше результата годичной давности (9521 ед.). На третьем месте находится Ford Fusion — 5705 ед., что на 1,4% больше, чем годом ранее (5628 авто).

Как говорится в сообщении аналитического центра «Автостат Инфо», за первые пять месяцев этого года российские покупатели приобрели 80 162 автомобиля Ford с пробегом. Это на 1,4% больше, чем они купили в тот же период 2017 года — 79 020 ед.