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Трактор берегись! В Башкирии стартует ежегодная операция ГИБДД
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Трактор берегись! В Башкирии стартует ежегодная операция ГИБДД 

ufa1.ru 7 часов назад
Фото: ufa1.ru
С 16 июля в Башкортостане стартует ежегодная операция «Трактор». Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа 2018 года.
Операция «Трактор» проводится с целью проверки технического состояния самоходных машин и прицепов к ним в процессе их использования и выявления эксплуатации техники без прохождения технического осмотра, выявления состояния аварийности в сфере эксплуатации поднадзорных машин, а также по выявлению незарегистрированных самоходных машин и прицепов.
В отношении владельцев техники, игнорирующих требования безопасной эксплуатации для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды или выполняющих работы машин без проведения технического осмотра и без полиса ОСАГО, управление без соответствующих документов будут применяться меры административного воздействия.
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