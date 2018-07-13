Трактор берегись! В Башкирии стартует ежегодная операция ГИБДД

С 16 июля в Башкортостане стартует ежегодная операция «Трактор». Месячник по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним продлится до 17 августа 2018 года.

Операция «Трактор» проводится с целью проверки технического состояния самоходных машин и прицепов к ним в процессе их использования и выявления эксплуатации техники без прохождения технического осмотра, выявления состояния аварийности в сфере эксплуатации поднадзорных машин, а также по выявлению незарегистрированных самоходных машин и прицепов.

В отношении владельцев техники, игнорирующих требования безопасной эксплуатации для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды или выполняющих работы машин без проведения технического осмотра и без полиса ОСАГО, управление без соответствующих документов будут применяться меры административного воздействия.