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Штутгарт вводит запрет на дизельные автомобили из-за экологии
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Штутгарт вводит запрет на дизельные автомобили из-за экологии 

Quto.ru 6 часов назад
Фото: Quto.ru
Власти Штутгарта с 2019 года запрещают использование старых дизельных автомобилей в городской черте. Тем не менее, запрет будет не очень жестким, так как оставит легальными дизельные автомобили стандарта Евро-5.
Послабление для машин Евро-5 может продлиться всего полгода — если до середины 2019 года власти не зафиксируют заметного снижения уровня загрязнения воздуха, запрет коснется и их тоже.
Параллельно запрету город вложит средства в развитие транспортной системы и инфраструктуры для электрокаров.
Помимо Штутгарта, который является одним из главных городов-производителей автомобилей в Германии, право запрещать движение дизельных автомобилей получили и другие города ФРГ: Мюнхен и Гамбург. В последнем уже в мае было принято решение о введении запрета на отдельных участках города. Читайте статью на QutoЧитайте также:На «выделенки» пустят особый транспортГлава нефтяного гиганта призвал ускорить запрет ДВСVolkswagen подразнил клиентов «паркетником» T-Cross
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