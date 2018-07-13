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На трассе под Ярославлем у грузовика взорвалось колесо во время движения
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На трассе под Ярославлем у грузовика взорвалось колесо во время движения 

76.ru 6 часов назад
Фото: 76.ru
Сегодня днём произошла авария на трассе М-8. У деревни Глебовское на полном ходу у грузовика разорвало колесо.
У погрузчика лопнуло колесо
Водитель погрузчика умело сумел отвести машину на обочину и никого не задеть.
— У дальнобоя взорвалось колесо, диск отлетел вместе с резиной, — пишет автомобилист, ехавший следом.
— Хорошо, что не во встречное авто, а то был бы ужас, — пишут пользователи соцсетей.
Здесь повезло всем. Если бы колесо улетело в другую машину, последствия могли бы быть смертельными.
Дымящееся колесо улетело на обочину и ещё долго остывало.
Минувшей ночью взрывной хлопок во дворе услышали жители Дзержинского района.
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