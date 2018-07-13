На трассе под Ярославлем у грузовика взорвалось колесо во время движения

Сегодня днём произошла авария на трассе М-8. У деревни Глебовское на полном ходу у грузовика разорвало колесо.

У погрузчика лопнуло колесо

Водитель погрузчика умело сумел отвести машину на обочину и никого не задеть.

— У дальнобоя взорвалось колесо, диск отлетел вместе с резиной, — пишет автомобилист, ехавший следом.

— Хорошо, что не во встречное авто, а то был бы ужас, — пишут пользователи соцсетей.

Здесь повезло всем. Если бы колесо улетело в другую машину, последствия могли бы быть смертельными.

Дымящееся колесо улетело на обочину и ещё долго остывало.

Минувшей ночью взрывной хлопок во дворе услышали жители Дзержинского района.