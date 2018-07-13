В Калининграде погиб рабочий, сорвавшийся с шестого этажа строящегося дома 

В Калининграде погиб 37-летний рабочий, который сорвался с шестого этажа строящегося жилого комплекса. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, утром на стройке на ул. Ростовской. В тяжёлом состоянии мужчина был доставлен в БСМП. У него были диагностированы ушиб головного мозга, перелом позвоночника, переломы рёбер, открытый перелом предплечья, тупая травма живота и травматический шок. Пострадавший скончался на операционном столе.
"На место происшествия выезжал следователь. Проводится проверка, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая техническая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в региональном СКР.