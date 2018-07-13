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Интерьер новой Toyоta Supra засветился на фото
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Интерьер новой Toyоta Supra засветился на фото 

Популярная механика 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Как известно, грядущая Toyota Supra (заводской код А90) будет родной сестрой BMW Z4, дебют которого состоится совсем скоро. Toyota и BMW, дабы сократить затраты, решили объединить усилия для разработки этих нишевых автомобилей. Обе машины построены на одной платформе, получат рядный шестицилиндровый трехлитровый бензиновый мотор, но дизайн у них будет разный, к тому же BMW Z4 будет родстером.
А вот салон, судя по всему, у машин если и будет отличаться, то лишь нюансами. На это намекает типично «бээмвэшный» руль и кругляш-контроллер системы iDrive, расположенный рядом с селектором КПП в котором тоже безошибочно можно узнать баварский стиль. Не будет большим преувеличением утверждение, что Toyota Supra больше «немец», чем «японец», к тому же не исключено, что и выпускаться автомобиль будет в Европе.
Информации об автомобиле пока мало, но уже известно, что заднеприводное спорткупе будет весить полторы тонны, получит 340-сильную твин-турбо «шестерку» (450 Н∙м), а на покорение первой сотни машине понадобится 3,8 с.
Мировая премьера Toyota Supra состоится до конца года, а в продажу автомобиль поступит во втором квартале 2019 года. BMW Z4 появится чуть позже и, несмотря на общую базу, философия у машин будет разной, как и ценовой сегмент. Так что ни о какой «родственной» конкуренции в данном случае речь не будет идти.
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