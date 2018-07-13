Интерьер новой Toyоta Supra засветился на фото 

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Как известно, грядущая Toyota Supra (заводской код А90) будет родной сестрой BMW Z4, дебют которого состоится совсем скоро. Toyota и BMW, дабы сократить затраты, решили объединить усилия для разработки этих нишевых автомобилей. Обе машины построены на одной платформе, получат рядный шестицилиндровый трехлитровый бензиновый мотор, но дизайн у них будет разный, к тому же BMW Z4 будет родстером.
А вот салон, судя по всему, у машин если и будет отличаться, то лишь нюансами. На это намекает типично «бээмвэшный» руль и кругляш-контроллер системы iDrive, расположенный рядом с селектором КПП в котором тоже безошибочно можно узнать баварский стиль. Не будет большим преувеличением утверждение, что Toyota Supra больше «немец», чем «японец», к тому же не исключено, что и выпускаться автомобиль будет в Европе.
Информации об автомобиле пока мало, но уже известно, что заднеприводное спорткупе будет весить полторы тонны, получит 340-сильную твин-турбо «шестерку» (450 Н∙м), а на покорение первой сотни машине понадобится 3,8 с.
Мировая премьера Toyota Supra состоится до конца года, а в продажу автомобиль поступит во втором квартале 2019 года. BMW Z4 появится чуть позже и, несмотря на общую базу, философия у машин будет разной, как и ценовой сегмент. Так что ни о какой «родственной» конкуренции в данном случае речь не будет идти.