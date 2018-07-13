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В Зауральской деревне молния убила 30-летнего мужчину
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В Зауральской деревне молния убила 30-летнего мужчину 

Уральский меридиан 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 12 июля, около 16:30 жители села Сумки Половинского района увидели на дороге бездыханное тело молодого мужчины. Позже оказалось, что это 30-летний местный житель, который возвращался с рыбалки и всего несколько метров не дошел до дома. При осмотре погибшего невооруженным глазом были видны многочисленные термические ожоги, в том числе в области волосистой части головы. Днем в Сумках была сильная гроза, по предварительной информации, мужчина погиб от удара молнии.
Сейчас судебно-медицинская экспертиза устанавливает истинную причину смерти, а следственные органы СКР по Курганской области проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.
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