49 человек погибли на железнодорожных путях за полгода в Нижегородской области

49 человек погибли под колесами поездов в Нижегородской области в первом полугодии этого года. Об этом сообщается на сайте ГЖД.

Согласно информации, за 6 месяцев текущего года в транспортных происшествиях в зоне движения поездов были травмированы 65 человек, из которых 49 погибли.

Пострадавшие получили травмы из-за хождения по железнодорожным путям в неустановленных местах и нахождение на пешеходном настиле во время движения поездов.

Кроме того, за первое полугодие травмы на железной дороге получили 5 детей в возрасте до 18 лет.

Отмечается, что количество травмированных граждан в зоне движения поездов за прошедшие полгода снизилось более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что нижегородец погиб под колесами электрички в Заволжье.