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49 человек погибли на железнодорожных путях за полгода в Нижегородской области
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49 человек погибли на железнодорожных путях за полгода в Нижегородской области 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
49 человек погибли под колесами поездов в Нижегородской области в первом полугодии этого года. Об этом сообщается на сайте ГЖД.
Согласно информации, за 6 месяцев текущего года в транспортных происшествиях в зоне движения поездов были травмированы 65 человек, из которых 49 погибли.
Пострадавшие получили травмы из-за хождения по железнодорожным путям в неустановленных местах и нахождение на пешеходном настиле во время движения поездов.
Кроме того, за первое полугодие травмы на железной дороге получили 5 детей в возрасте до 18 лет.
Отмечается, что количество травмированных граждан в зоне движения поездов за прошедшие полгода снизилось более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что нижегородец погиб под колесами электрички в Заволжье.
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